ORIGGIO – Una struttura pensata durante la pandemia e oggi pronta ad accogliere cittadini e medici: è stata inaugurata questa mattina, sabato 28 marzo, la nuova Casa dei medici, spazio completamente rinnovato dall’amministrazione comunale con un progetto ambizioso e orientato al futuro della sanità di prossimità.

Tanti i presenti al momento del taglio del nastro: cittadini, rappresentanti della società civile, la banda, una delegazione dell’Asst Valle Olona, oltre all’intera giunta e a diversi consiglieri comunali. Presenti anche il comandante della polizia locale Alfredo Pontiggia e Giosuè Salamone comandante della compagnia della Guardia di finanza di Saronno. Prima dell’apertura ufficiale, la struttura è stata benedetta da don Riccardo e subito dopo l’esibizione della banda.

Nel suo intervento, il sindaco Evasio Regnicoli ha ripercorso l’origine del progetto, nato in un momento difficile: “Questa idea è nata in uno dei momenti peggiori per il nostro Paese, durante la seconda ondata di Covid. In un momento di preoccupazione abbiamo pensato a un obiettivo importante: realizzare una struttura che fosse un punto di riferimento per la tutela della salute”.

Il primo cittadino ha sottolineato anche il valore simbolico dell’opera: “Non è un punto di arrivo ma un passaggio. Qui dovrà svilupparsi un’organizzazione che richiederà impegno e sacrifici. Questa deve essere la casa dei medici ma anche la casa degli origgesi, soprattutto nei momenti di fragilità”.

Accento sul lavoro condiviso e sulla visione futura anche nelle parole dell’assessore Andrea Palomba, che ha evidenziato il percorso realizzato: “È stato un lavoro fatto insieme a tante persone e strutture. L’obiettivo è garantire la continuità della presenza dei medici di medicina generale sul territorio, un investimento necessario considerando l’invecchiamento della popolazione”.

Palomba ha poi spiegato le caratteristiche della nuova struttura e le prospettive: “Oggi trovate una struttura ultimata ma ancora in fase di allestimento. Progressivamente entrerà a regime grazie anche alla gestione della cooperativa Cosma e vedrà, oltre ai medici di base, la presenza di infermieri di comunità e servizi ambulatoriali specialistici”.

La Casa dei medici si propone quindi come un nuovo presidio sanitario territoriale, pensato per rafforzare la rete di assistenza locale e offrire risposte sempre più vicine ai bisogni della comunità.

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