ORIGGIO – Non solo un coreografico strato bianco che a macchia di leopardo a coperto la città il maltempo che ieri, martedì 11 giugno, si è abbattuto sul Saronnese ha colpito con particolare intensità il comune di Origgio.

In diversi punti del paese sono caduti tanti chicchi di grandine da coprire cortile e da dover essere spalatati. Problemi al sottopassaggio di via Monfalcone dove un’utilitaria è rimasta bloccata dall’acqua. Rapidi e numerosi gli interventi della polizia locale guidata dal comandante Alfredo Pontiggia che per tutta la serata ha operato con la protezione civile, presente, con il coordinatore Pietro Zucca, sul territorio comunale per mettere in sicurezza le zone critiche e chiudere la circolazione nelle zone dove per la presenza di acqua, grandine o danni all’asfalto non era prudente o possibile transitare.

Tra i danni anche la caduta di una pianta nel parco di via Ai Ronchi

Già perchè in diversi punti del paese la pressione dell’acqua piovana nelle condutture ha provocato danni alle condutture e quindi di conseguenza anche al manto stradale.

