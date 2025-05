ORIGGIO – Sono ancora tutte da chiarire le cause dell’incidente che nel pomeriggio di venerdì 17 maggio ha coinvolto un ragazzo di 25 anni, finito con l’auto contro il muro del sottopasso di viale Europa.

Il giovane stava percorrendo viale Europa in arrivo da viale Umbria quando ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro la parete laterale. Soccorso in stato di coscienza ma visibilmente scosso, è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale di Legnano con diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

A prestare aiuto sono arrivati i vigili del fuoco di Saronno, un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, un’automedica e gli agenti della polizia locale, che hanno avviato i rilievi. I pompieri hanno provveduto a bonificare la carreggiata, resa insidiosa dalla perdita di olio.

Gli accertamenti in corso serviranno a stabilire se l’uscita di strada sia stata provocata da un problema tecnico o da un’improvvisa perdita di controllo del veicolo.

