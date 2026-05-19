ORIGGIO – Oltre 150 persone in sala per “Origgio sul palco”, il confronto pubblico tra i candidati sindaco che lunedì 18 maggio ha trasformato la Sala dei Sindaci in un punto di incontro tra politica, commercio e cittadini. Una serata partecipata e molto seguita, con pubblico arrivato non solo da Origgio ma anche dai comuni vicini.

In sala erano presenti molti origgesi impegnati nella vita politica e associativa del paese, commercianti e residenti interessati ad ascoltare programmi e posizioni dei candidati. Non sono mancati amministratori e consiglieri del territorio: dal consigliere provinciale e consigliere comunale di Caronno Pertusella Silvio Maiocchi a esponenti politici di Saronno, Uboldo e Gerenzano. Presente anche il sindaco di Uboldo Luigi Clerici.

Nutrita anche la presenza di Confcommercio Saronno guidata dal presidente Andrea Busnelli, che ha aperto la serata: “Confcommercio collaborerà con il futuro sindaco – ha detto Andrea Busnelli nel saluto iniziale – perché è importante creare sinergie tra amministrazione, commercianti e associazioni per mantenere vivo il paese e organizzare eventi capaci di coinvolgere la comunità”. A scandire i tempi Alessandro Ciceri con campanella e timer su iPad. Il ritmo serrato e il rispetto dei tempi hanno permesso di chiudere l’incontro in poco meno di 90 minuti, con un format rapido e dinamico.

Tra i temi che hanno suscitato più attenzione da parte del pubblico ci sono stati viabilità, Ztl e commercio, con diversi riferimenti anche all’organizzazione degli eventi in paese. Pubblico attento e composto per tutta la durata della serata. Applausi per tutti i candidanti e grande curiosità anche per la domanda sugli scorci più amati di Origgio da parte dei candidati.

Non è mancato un piccolo fuori programma sulla possibilità di introdurre repliche dirette nel dibattito: un’ipotesi emersa durante la serata ma che i candidati hanno preferito evitare, mantenendo il confronto su toni più pacati.

Nel finale tutti i candidati hanno lanciato un messaggio simile, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione amministrativa, evitando l’idea di “un uomo solo al comando”.

Nel corso della serata anche i dettagli di stile che non sono passati inosservati: look con camicia bianca per Evasio Regnicoli, maglioncino blu a collo alto per Mario Ceriani e maglioncino azzurro con camicia per Francesco Venturini. Sottogiaccia “scintillante” e argentato per la direttrice Sara Giudici.

Chiusura con foto di gruppo delle liste, strette di mano, sorrisi e tanti cittadini rimasti a parlare con i candidati anche dopo la conclusione del confronto.

Grande partecipazione anche sul fronte delle domande del pubblico. Nel corso della serata ne sono state raccolte circa cinquanta da parte dei cittadini. Saranno riassunte e unite, molte hanno temi analoghi, e saranno sottoposte ai candidati nelle prossime ore.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione e del clima della serata – commenta Sara Giudici, direttrice de ilSaronno – Il pubblico è stato attento e rispettoso, mentre i candidati hanno accettato il confronto con disponibilità e concretezza. Le tante domande raccolte dimostrano quanto ci sia interesse per il futuro di Origgio anche da parte del comprensorio e per temi molto sentiti come viabilità, commercio e qualità della vita”.

Fotogallery realizzata grazie alle immagini di Armando Iannone

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