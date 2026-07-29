SARONNO – “Orso Papillon libero”: ancora una volta l’associazione Centopercento animalisti ha alzato la voce per l’orso Papillon, da 6 anni in custodia a Trento. Nell’azione di oggi, mercoledì 29 luglio, gli attivisti hanno affisso dei volantini intorno alle aree dei supermercati del Saronnese: coinvolti sono i principali punti vendita di Saronno, Gerenzano, Rescaldina e Uboldo. Non è mancato anche un riferimento alla sagra saronnese di Sant’Antonio Abate: sulla cancellata della chiesetta è stata affissa una locandina, che recita: “Se preghi per la pioggia, il fango va messo in conto. Dannati animalisti”.

“In Trentino, l’orso Papillon è rinchioso al Casteller da oltre 6 anni – così è riportato sul volantino – Quando fai la spesa, controlla la provenienza dei prodotti e fai la cosa giusta”.

“Sulle locandine il povero Orso Papillon rinchiuso da sei anni al Casteller di Trento, ed un invito agli acquirenti”, così spiengano i militanti nel loro comunicato. “Papillon e stato ingabbiato senza aver mai fatto niente. È stato catalogato come orso confidenziale, questa è l’unica sua colpa, da non credere. La nostra lotta continuerà fino a quando il povero animale non verrà trasferito: dall’estero si sono offerte due oasi per ospitarlo, ma il presidente della provincia autonoma del Trentino fa finta di niente. Ci chiediamo quali sono le ragioni che spingono i politici del trentino a comportarsi così, completamente privi di sensibilità. I nostri militanti, inoltre, hanno affisso un manifesto sulla chiesetta di Sant’Antonio Abate a Saronno, per far capire agli organizzatori della sagra di gennaio, che non ci siamo dimenticati di loro, nell’ultima edizione gli animali sono ritornati a sfilare a decine, situazione inaccettabile”.

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