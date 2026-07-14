SARONNO – Grandi notizie dai campionati Italiani individuali U23 promesse di Molfetta (Ba), dove i portacolori Osa Saronno Libertas si sono distinti per piazzamenti e risultati di grande rilievo.

A cominciare dagli atleti andati a medaglia: Jacopo Risi, che con 8:57.44 nei 3000 siepi conquista in un colpo solo la medaglia d’argento, il minimo per gli Italiani Assoluti, il record di società (che era sempre suo) e ovviamente il personale. Un risultato notevolissimo per un atleta che ha ancora due anni di permanenza nella categoria Promesse e che ha già avuto esperienze con la Nazionale. Sforzo che poi Jacopo ha pagato ritirandosi dopo 1000 metri nei 1500, il tutto in funzione a questo punto di una migliore preparazione per gli Assoluti del 25 e 26 luglio a Firenze.

A medaglia anche Pipe Bullani nei 100 metri con 10.93 in finale, anche se purtroppo con prestazioni lontane dal primato stagionale e personale, che lo vedeva favorito per l’oro con 10.51. Anche Felipe ha ancora un anno nella categoria Promesse, per cui sicuramente avrà modo di rifarsi sia nel prosieguo della stagione sia l’anno prossimo.

Sono poi arrivati altri record, sia di società che personali, nei 3000 siepi femminili. 10° posto per Martina Cattaneo, che con 10:55.52 si migliora di 13 secondi, scende sotto gli 11 minuti e stacca il nuovo record di società strappandolo proprio a Elisa Piuri, anch’essa autrice di un’ottima gara con 11:07.82, suo primato personale, a testimonianza di quanto sia performate oggi il comparto siepi della Osa.

Finale conquistata, invece, per Jordi Costalunga Garcia nel 200 metri, che con 21.58 ottiene un ottimo settimo posto e si accredita tra i migliori specialisti a livello nazionale sulla distanza. Infine, il 7,03 nel lungo Ulri Formetin e il 46,68 di Federico Migliano nel martello completano il quadro di un’ottima spedizione Osa.

(foto: Fidal/Grana)

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