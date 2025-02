SARONNO – Nello scorso fine settimana si sono svolti ad Ancona i Campionati Italiani Allievi Indoor, che hanno visto gli atleti Osa gareggiare cercando di dare il meglio di sé.

A partire dal salto con l’asta e da Mattia Lucioni, che stabilendo il proprio personale di 4,40, ha conquistato il quarto posto, non lontano dalla zona medaglie. Più indietro Alessandro Colombo 11° con 4,05, in una gara che comunque è valsa a fare esperienza per entrambi i giovanissimi atleti classe 2008.

Nella velocità, invece, a scendere in pista è stato Giacomo Cappelleti, che dopo una prestazione nei 60 metri non lontana dal proprio personale (7.19) non ha potuto prendere parte ai 200 metri, specialità nella quale aveva un tempo d’ingresso molto interessante.

Due atlete in gara anche nei 60 h Allieve, con la forte multipista Anna Carboni – solo una settimana fa campionessa regionale di pentathlon – che con 9.11 si è fermata alle batterie, mentre Maria Robbiati si è prima qualificata per la semifinale con il record personale di 9.03, abbassandolo poi con un 8.99 che purtroppo non le è valso di un soffio la finale.