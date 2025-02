SARONNO – Nel fine settimana di gare appena passato è stata nutrita anche la spedizione Osa che ha partecipato ai campionati regionali di prove multiple indoor, tenutisi a Padova, e che hanno visto competere atleti lombardi, veneti e altoatesini dagli allievi agli assoluti, andando poi a comporre un’articolata classifica finale.

Classifica dalla quale sono emersi con i colori Osa Saronno Libertas ben due campioni regionali. Il primo è Federico Cristofaro, classe 2007, che totalizzando 4569 punti nel suo primo eptathlon in carriera si è laureato campione regionale di Lombardia per la categoria Juniores. Stesso piazzamento per Anna Carboni, che ha conquistato il titolo di campionessa regionale Allieve nel pentathlon, con 3402 punti.