Quello passato è stato un fine settimana denso di appuntamenti e anche ricco di buone notizie per la OSA. Partiamo dalle fasi regionali dei Campionati di Società, che ha visto i ragazzi impegnati a Nembro (BG) e le ragazze a Bergamo. Entrambe le squadre hanno raggiunto i rispettivi obiettivi (11700 punti per i ragazzi e punti in 14 gare per le ragazze), guadagnandosi così il diritto di partecipare alle finali nazionali dei CdS.

A Nembro gli atleti della OSA si sono classificati terzi nella generale con 12471 punti. Tra i risultati di maggior rilievo il 1° posto di Lorenzo Bruschi nel giavellotto (67,40 m), il 2° di Filippo Cappetti nei 200 (21.36), e il 3° sia di Filippo Migliano nel martello (58,09 m) sia di Mirko Partenope nei 5000 (14:59.09). Degni di nota anche il 4° posto di Manuel Maldifassi nei 400 h (54.11), il 5° di Edoardo Luraschi nei 400 (47.52), sempre il 5° del giovanissimo Felipe Bullani sui 100 (10.82), il 6° di Alessandro Arrius, specialsta del decathlon, nei 110 h con 15.21. Molto bene anche la 4×100 Molina, Bullani, Mattiuz, Donati, con il 4° posto finale e il tempo di 41.78, e la 4×4 tutta Juniores Carli, Volontè, Mastrobuono, Verzì (3:26.05)

A Bergamo, invece, l’obiettivo – raggiunto – delle ragazze OSA era quello di completare 14 gare. Tra i migliori risultati citiamo i 7° posti di Martina Cattaneo nei 3000 siepi (11:36.57) e di Vittoria Radaelli nell’asta (3,35), ma ottimi valori in termini di punteggio, come il 12.60 di Roberta Raviotta nei 100, il 4:47.33 della Junior Ilaria Mazzoccato nei 1500, le due staffette 4×100 Lorusso, Torretta, Napolitano, Raviotta (51.35) e Leo, Beccegato, Luraschi, Pintus (51.40). Bene anche la staffetta 4×400 mista Juniores e Promesse Beccegato, Cattaneo, Celotto, Torretta con 4:13.44.

A settembre, quindi, Finale Argento per i ragazzi e Finale B per le ragazze, con sedi ancora da definire. Tanti anche gli atleti che in questo fine settimana hanno totalizzato ottimi punteggi per il campionato U23, sia maschile sia femminile, o hanno staccato il pass per i Campionati Italiani di categoria o per il Challenge.