SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Osa Saronno circa il campionato italiano juniores a Rieti.

Weekend di gara intensissimo quello appena passato a Rieti, dove sono andati in scena i Campionati Italiani Individuali su pista Juniores (U20) e Promesse (U23) con moltissimi atleti della Osa Saronno Libertas in gara. I risultati sono stati ottimi, a testimonianza della validità del settore giovanile della società.

Partiamo con l’oro conquistato da Vittoria Radaelli nel salto con l’asta Promesse con 3,95, misura che conferma il record personale che per un soffio non è diventato 4 metri. Grande prestazione della nostra atleta, comunque, anche di nervi, in una gara combattuta e giocata sul filo del rasoio fino all’ultimo.

Argento nella velocità, invece, per Edoardo Luraschi, che conferma con il secondo posto nei 200 metri Promesse e con il personale di 21”05 al photofinish le eccellenti prestazioni nella specialità che lo hanno sempre contraddistinto. Peccato per Filippo Cappelletti, anche lui qualificato per la finale con 21”31 ma costretto al ritiro dall’ennesimo infortunio. Forza Filippo!

Ha sfiorato il podio nei 100 Juniores, invece, Felipe Bullani, che con 10”70 si è dovuto accomodare al quarto posto. Pipe ha però il minimo per i Mondiali di categoria in Perù, e speriamo che la chiamata arrivi.

Sono invece arrivati in finale Alessandro Carugati nei 110 h Promesse, 6° complessivo, che con il 14”40 in batteria ha realizzato il proprio personale stagionale, e Giorgia Marcomin, 8° posto nei 400 h Promesse, che con 1’01”52 in batteria ha ottenuto davvero un grande risultato dopo un infortunio che l’ha tenuta per molto tempo lontana dai campi di allenamento.

Sempre nella velocità, vale la pena di citare l’ottimo 6° posto della staffetta 4×400 Juniores Carli, Mangili, Mastrobuono, Verzì, che con 3:20”73 (record stagionale) si è fermata a meno di un secondo dal bronzo in un arrivo al cardiopalma. Bene sempre Alessandro Carli nei 400 h Juniores, fuori per un soffio dalla finale con 55”35, suo personale nella specialità.

Ottimi risultati anche nelle siepi Promesse, con Martina Cattaneo 5^ con 11’18”33 (record di società Promesse) e Lorenzo Ferraro 6° con 9’24”81: per entrambi si è trattato del record personale, abbassato di circa 7 secondi.

Infine, meritano una citazione anche Nicolò Barella nel lancio del peso Promesse (13.38) e Matteo Burani in quello Juniores (13.78), entrambi record personali. Personali anche per Ilaria Mazzocato nei 3000 con 10’02”89, che è anche record di società Juniores, e per Mattia Antonietti nei 200 con 21”62. Alessandro Di Gregorio è arrivato 8° nel salto in alto con 2 metri mentre la staffetta 4×400 Promesse Torretta/Cattaneo/Celotto/ Marcomin ha raggiunto il 7° con il primato stagionale di 4’09”07.

A tutti le atlete e gli atleti Osa Saronno Libertas impegnati in campo, comunque, un grandissimo “bravi” per aver saputo competere a questi Campionati Italiani di atletica, il livello massimo della loro categoria e il giusto riconoscimento per l’impegno profuso costantemente in allenamento.