OSSONA – Un boato nel cuore della notte e, al mattino, i pesanti danni lasciati dall’esplosione. È stato fatto saltare intorno alle 3,50 di oggi, sabato 26 settembre, il bancomat della filiale Banco Bpm in piazza a Ossona.

L’esplosione ha provocato danni ingenti all’ingresso della banca. La struttura che ospitava lo sportello automatico è stata divelta, con pannelli, parti metalliche, vetri e detriti finiti all’esterno. All’interno sono ben visibili i segni provocati dalla deflagrazione.

I primi ad arrivare sul posto gli addetti della Sicuritalia con diverse pattuglie raggiunte dai carabinieri che hanno allertato anche il personale reperibile per gli interventi necessari dopo l’accaduto. A terra sono state trovate anche banconote macchiate.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del colpo e individuare i responsabili. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sull’eventuale bottino e sull’ammontare del denaro sottratto.

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