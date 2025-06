SARONNO – Ottava tappa: venerdì 30 maggio si è svolta l’ottava tappa della sesta edizione della pedalata Challans-Saronno. Un gruppo di ciclisti appassionati – uomini e donne uniti dall’amore per le due ruote – ha continuato con determinazione il lungo viaggio che, attraverso dieci tappe e oltre mille chilometri, li condurrà fino a Saronno.

La tratta, Chambéry – Lanslebourg, lunga 130 chilometri, si è aperta sotto un cielo limpido e soleggiato, con previsioni meteo decisamente favorevoli. La partenza è stata fissata alle 7, vista la lunghezza della tappa e il notevole dislivello da affrontare. Il gruppo ha attraversato rapidamente e comodamente Chambéry grazie alle piste ciclabili, proseguendo poi su itinerari ciclabili ben curati fino all’imbocco della valle della Maurienne.

Qui la strada ha iniziato a salire e il caldo ha reso la marcia più faticosa. La valle, destinata a essere attraversata dalla futura linea Alta Velocità Torino-Lione, ha visto anche la presenza dei comitati No Tav: proprio una loro manifestazione ha momentaneamente bloccato il percorso, aggiungendo un imprevisto alla giornata. Una volta superato l’ostacolo, la pedalata è proseguita fino all’arrivo a Lanslebourg, segnando la fine di una delle tappe più impegnative di questa edizione.

PERCHÉ QUESTO EVENTO

La Challans-Saronno non è soltanto una sfida sportiva: è soprattutto il simbolo di un’amicizia duratura e di una collaborazione solida tra due comunità gemellate. Grazie all’impegno di figure come Mosè Banfi, vero cuore pulsante di questa avventura, e al sostegno delle amministrazioni locali, l’evento è cresciuto edizione dopo edizione, diventando un’occasione unica di incontro, scambio culturale e condivisione.

ilSaronno seguirà ogni giorno le tappe, le storie e le emozioni di questa straordinaria esperienza: continuate a seguirci per vivere insieme questo viaggio che unisce sport, amicizia ed Europa. [QUI TUTTE LE TAPPE]

