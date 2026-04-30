GALLARATE – Nei Campionati Regionali Assoluti di staffette disputati a Gallarate lo scorso 26 aprile, l’Osa Saronno Libertas è riuscita ad ottenere fantastici risultati registrando tempi minimi per gli italiani di categoria e una bellissima vittoria.

Protagonisti assoluti sono stati Riccardo Zanchetta, Marco Ronzoni, Matteo Banfi e Jordi Costalunga Garcia che, nella staffetta 4×400, che hanno registrato un tempo di 3:20.74 aggiudicandosi uno stupendo primo posto e il titolo di campioni regionali assoluti. Benissimo anche le ragazze della staffetta lunga 4×400 juniores Mia Roncolin, Anna Carboni, Maria Robbiati e Ilaria Cattaneo che con il tempo di 3:48.35 riescono a salire sul secondo gradino più alto del podio. Sesti, invece, Amro Elsherf Amro, Marco Lursaschi, Costalunga e Zanchetta nella 4×400 juniores maschile con il tempo di 3:43.78.

Risultati ,dunque, spettacolari quelli conquistati nei Campionati Regionali Assoluti che confermano l’ottimo lavoro svolto dalla società sportiva saronnese, ormai punto di riferimento per il mondo dell’atletica in Lombardia.

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