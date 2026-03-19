SARONNO – La Corrias di Saronno ha partecipato il 7 marzo alla prima prova regionale di ginnastica ritmica del circuito Aics, disputata a Capriolo, ottenendo tre primi posti nelle diverse categorie in gara.
Nel dettaglio, primo posto nella categoria Insieme Silver Allieve LB1 per la squadra composta da Iorda, Grazi, Ceglia, Caronni e Vitrone. Primo posto anche nella categoria LB Allieve per la coppia al cerchio formata da Pizzi e Fusaro, le atlete più piccole del gruppo.
A completare il bilancio positivo della giornata è arrivato anche il primo posto nella categoria LB Open al cerchio per la coppia Stoian-Cavalca, tra le ginnaste più grandi della società. Un risultato che conferma il buon lavoro svolto dalla società saronnese nel settore della ginnastica ritmica.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
Lascia un commento