SARONNO – La gigantografia della facciata in bianco e nero, i teloni che creano l’effetto scena, le aperture per i cancelli e il pavimento solido ma rimovibile. È questo il nuovo volto del cortile di Palazzo Visconti, al centro del sopralluogo riservato alla stampa voluto per dare un’anteprima ai saronnesi.

Presenti la sindaca Ilaria Pagani, il vicesindaco Mattia Cattaneo e gli assessori Maria Cornelia Proserpio, Mauro Lattuada e Lucy Sasso. L’intervento, finanziato con fondi regionali per la rigenerazione urbana, prevede una sistemazione reversibile, pensata per ospitare eventi e attività pubbliche.

Il cortile diventerà una “piazza interna”, polifunzionale, destinata a concerti, mercatini, cinema all’aperto e iniziative culturali. Accessibile da via Tommaseo e via Pasta, sarà dotato di impianti di sicurezza e integrato in un più ampio progetto di recupero. Il sopralluogo è stato anche l’occasione per illustrare le prossime tappe, tra cui una proposta culturale legata alla storia di Saronno.

