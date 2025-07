SARONNO – Una struttura multifunzionale, viva tutto l’anno e aperta alla città: è questa la visione dello studio dell’architetto Amedeo Bellini per il futuro di Palazzo Visconti. Il progetto, commissionato dalla Società Storica Saronnese, propone un recupero conservativo dell’edificio cinquecentesco, oggi in forte stato di degrado, senza destinarlo a Municipio. Bellini sottolinea che l’ipotesi di uso amministrativo richiederebbe impianti invasivi e verifiche sulla funzionalità degli spazi.

Al contrario, il progetto prevede molteplici destinazioni: spazi per mostre, concerti, matrimoni e visite culturali; una zona ristorazione al piano terra dell’ala Est; sedi per associazioni locali al primo piano; una biblioteca di quartiere e aree di co-working nell’ala Ovest. Negli spazi novecenteschi sono ipotizzati uffici, residenze e persino un ostello della gioventù.

Una soluzione che, secondo la Società Storica, unirebbe tutela del patrimonio e servizi per la comunità, riducendo l’impatto su viabilità, impiantistica e accessibilità. L’intero progetto è consultabile sul sito dell’associazione.

