CASTELSEPRIO – Sabato 21 giugno la società di baseball e softball di Tradate Hornets sarà presente al palio del Seprio, la grande manifestazione che sta intrattenendo Castelseprio dallo scorso venerdì 13 con sfide e festa tra i sei comuni del tradatese Castelseprio, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Gornate Olona, Lonate Ceppino e Locate Varesino.

Gli Hornets, infatti, saranno presenti dalle ore 16 in poi all’oratorio della chiesa parrocchiale dei santi Nazaro e Celso di Castelseprio con un piccolo stand nel quale piccoli e grandi potranno condividere la passione per il baseball e softball o avvicinarsi a questo sport imparando anche delle novità come il baseball 5, una nuova disciplina emergente dello sport delle quattro basi.

