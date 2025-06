UBOLDO – Un palio molto partecipato quello di quest’anno: cinquant’anni dalla prima edizione sono stati festeggiati da tutta la comunità tra celebrazioni e giochi.

Il Taron di Mirko Legnani ha vinto la trentaseiesima edizione del palio delle contrade di Uboldo dopo una settimana intensa e avvincente davanti al San Cosma di Nicholas Frasson, il Bell di Marco Colombo e il Lazzarett di Matteo Legnani. Dopo aver distanziato Bell e Lazzarett nella serata di giovedì, San Cosma e Taron si sono ritrovate perfettamente a pari punti il venerdì sera, ma durante la giornata del sabato i rossi hanno aperto il divario che li ha portati domenica pomeriggio, dopo la staffetta femminile, ad aggiudicarsi matematicamente il palio. La maratona è diventata così una passerella dove gli atleti del Taron sono arrivati tutti con la bandiera sventolante della contrada sotto il traguardo.

(foto di Uboldo Fotografia)

