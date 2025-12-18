CARONNO PERTUSELLA – Dalla panchina artistica ispirata a Guernica a un progetto che unisce territori, commercio e comunità. Durante l’inaugurazione della nuova panchina davanti al Municipio, l’assessore Daniele Rosara ha posto l’accento sul valore strategico e simbolico dell’iniziativa, ricordando come il progetto delle panchine artistiche sia stato uno degli elementi chiave che ha permesso ai cinque Comuni del Did di ottenere una premialità dal Bando regionale Distretti del Commercio 2022-2024.

Un riconoscimento importante che ha portato sui territori coinvolti un contributo a fondo perduto di 400.000 euro. Un risultato che, come ha spiegato l’assessore, nasce da una visione condivisa: panchine identiche nella forma, ma capaci di raccontare messaggi diversi a seconda del contesto in cui sono inserite, creando un filo conduttore tra Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Uboldo e Origgio.

Quella inaugurata domenica 14 dicembre è l’ottava panchina del progetto ed è la seconda collocata a Caronno Pertusella. Anche questa, come la precedente, è stata realizzata dagli artisti dell’associazione Giocare con l’Arte. Al centro dell’opera, una reinterpretazione della celebre Guernica di Pablo Picasso.

Nel suo intervento Daniele Rosara ha ripercorso il significato storico dell’opera, sottolineando come Guernica sia “un manifesto universale contro la guerra”, ma invitando a leggerne il messaggio in senso più ampio. Una guerra che non è solo quella combattuta con le armi, ma anche quella fatta di conflittualità quotidiane, rivalità, campanilismi e tensioni che attraversano i territori, comprese quelle tra il commercio di vicinato e i grandi centri commerciali.

In questo quadro, il progetto del Distretto e la panchina artistica diventano un segno concreto di speranza e di visione comune: trasformare le differenze e i contrasti in occasioni di crescita condivisa. Un messaggio che, come emerso dall’intervento dell’assessore, punta a valorizzare le diversità come risorsa, mettendo al centro la collaborazione tra Comuni, associazioni e comunità locali.

(foto della gallery su gentile concessione Felix)

