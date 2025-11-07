SARONNO – E’ stato inaugurato martedì 4 novembre ed è al centro di un vivace dibattito politico. Ma cosa c’è e com’è il parco dell’ex seminario appena rinnovato? Il nuovo polmone verde in via Varese è oggi uno degli interventi urbani più attesi e richiesti perché cambia il volto di uno spazio rimasto per anni chiuso. Il parco è pensato per accogliere la comunità con giochi accessibili per i più piccoli, una piccola arena per attività culturali e un palco fisso pronto per concerti, incontri e momenti pubblici.

L’ingresso su via Varese è senza barriere visive perché è stata rimossa la continuità dell’antico muro a favore di una recinzione più permeabile. Ci sono anche videosorveglianza, servizi e spazi di ristoro. L’area potrà ospitare fino a duemila persone negli appuntamenti che ospiterà l’area verde. Il costo dell’operazione è stato di 1,8 milioni di euro arrivato attraverso i fondi della rigenerazione urbana del Pnrr.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09