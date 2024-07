PARCO GROANE – CESATE – GARBAGNATE – Nel pomeriggio del 12 luglio i carabinieri della compagnia di Rho, supportati da personale del 3° reggimento “Lombardia” e del Nucleo Cinofili di Casatenovo hanno svolto un servizi straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto del traffico di stupefacenti nel “Parco delle Groane”. In particolare è stata effettuata una vasta perlustrazione appiedata, al fine di controllare una porzione dell’area del parco che interseca i comuni di Cesate, Garbagnate Milanese e Bollate. Nell’ambito del medesimo servizio sono stati effettuati 8 posti di controllo rafforzati in prossimità di altrettanti ingressi alla zona boschiva.

Le attività nel complesso hanno permesso di controllare 103 soggetti e 48 veicoli, nonché di rinvenire e sequestrare a carico di ignoti 53 dosi di cocaina, 1 pezzo di cocaina del peso di 5,20 grammi e 1 pezzo di hashish del peso di 18,80 grammi. Le sostanze sono state rinvenute a bordo di un’autovettura il cui conducente di origini nord-africane, al fine di sottrarsi ad un posto di controllo si dava alla fuga e dopo breve inseguimento abbandonava il veicolo facendo perdere le sue tracce. Nel corso delle operazioni inoltre sono stati segnalati 2 soggetti per detenzione ai fini di uso personale di sostanze stupefacenti e venivano smantellati 8 bivacchi utilizzati da chi svolge nel parco attività di spaccio, al cui interno venivano rinvenuti 1 macete, 2 bilancini elettronici di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La prevenzione e il contrasto del fenomeno dello spaccio nel Parco delle Groane è una delle priorità del Comando Provinciale di Milano, a tal riguardo si evidenzia che dall’inizio dell’anno la Compagnia di Rho ha segnalato amministrativamente un totale di 167 soggetti per uso personale di droga, denunciato a piede libero 11 soggetti e tratto in arresto 9 soggetti tutti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando complessivamente circa 100 grammi di cocaina, 146 grammi di hashish e 31 grammi di eroina.

