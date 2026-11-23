SARONNO – Ci sono gesti semplici che racchiudono il senso più autentico del crescere, dell’imparare e dell’amare il luogo in cui si vive. È esattamente quello che è accaduto venerdì 20 novembre, in occasione della Giornata nazionale degli alberi, quando le giovani energie della scuola Damiano Chiesa hanno incontrato la terra generosa del Parco Lura per dare compimento a un percorso iniziato tra i banchi e proseguito con il cuore.

Tutto è partito il 14 settembre, con l’adesione al progetto “Adotta una pianta”, realizzato in collaborazione con Koinè. Un’iniziativa concreta e partecipata che ha visto la scuola accogliere ben dieci piantine, una per ogni classe, trasformando ogni aula in un piccolo laboratorio quotidiano di cura, pazienza e responsabilità. Per oltre due mesi, gli alunni hanno accompagnato la crescita di quei giovani germogli, imparando che prendersi cura di un essere vivente significa osservarlo, rispettarlo e attendere i suoi tempi.

Manine delicate e sguardi pieni di meraviglia

Il momento più atteso è arrivato venerdì 20 novembre, nell’ambito del progetto “Il futuro mette radici”. A rappresentare l’intera scuola Damiano Chiesa c’era la classe 5B, accompagnata da una rappresentante di Koinè, pronta a restituire quelle piante alla loro casa naturale: il Parco Lura.

Chi ha assistito all’evento racconta un misto raro di emozione e stupore. Vedere le manine dei bambini estrarre con estrema delicatezza le piantine dai vasi, quasi trattenendo il fiato, preoccupati di poterle ferire, ha detto più di mille parole. Poi il gesto preciso di adagiarle nelle buche già predisposte dalle guardie del parco e, infine, quell’atto colmo di dolcezza, rispetto e attenzione: ricoprire le radici con la terra, stringendola quel tanto che basta per dire “da qui inizia la tua nuova vita”.

Una madre che protegge e nutre

In quegli sguardi luminosi, fieri di aver dato il proprio contributo alla piantumazione del Parco Lura e alla tutela della biodiversità, c’era la consapevolezza limpida che anche un piccolo gesto può cambiare il mondo. Non si è trattato solo di mettere a dimora degli alberi, ma di seminare una cultura ecologica viva, fatta di legami autentici.

Perché la natura non è un paesaggio distante o un concetto astratto: è la nostra casa comune, è una madre che ci protegge e ci nutre. E vederla accolta con tanta tenerezza dagli adulti di domani ha riempito il cuore di tutti i presenti, lasciando la certezza che, finché ci saranno mani così attente e cuori così aperti, il futuro avrà radici forti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09