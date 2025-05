SARONNO – Partenza: venerdì 23 maggio si è tenuta la prima tappa della sesta edizione della pedalata Challans-Saronno. Un gruppo di appassionati ciclisti – uomini e donne uniti dalla passione per le due ruote – ha cominciato il viaggio che li porterà, attraverso dieci tappe e oltre mille chilometri, fino a Saronno.

La prima tappa, Challans – Cerizay, lunga 109 chilometri, è stata completata con successo sotto un sole splendente, regalando ai partecipanti una giornata ideale per iniziare l’avventura. La partenza dal municipio di Challans ha visto la presenza delle autorità locali e di rappresentanti del dipartimento, dando al momento un tono ufficiale e festoso.

Nei primi chilometri il gruppo di ciclisti è stato affiancato da numerosi amatori della zona e scortato dalla polizia locale, garantendo sicurezza e ordine lungo il percorso. Per ben 60 chilometri, inoltre, la televisione regionale ha seguito e ripreso la carovana per realizzare un servizio speciale dedicato all’impresa.

La scelta di percorrere strade secondarie, con poco traffico, ha permesso di pedalare con maggiore tranquillità, concedendosi anche qualche pausa per scattare foto e fare una sosta significativa: il gruppo ha attraversato infatti un luogo simbolico per la storia francese, quello dove riposa Georges Clémenceau, figura centrale del trattato di Versailles.

Un grazie speciale va a Paolo Roberti che, oltre a pedalare con energia, si è occupato di immortalare i momenti più belli della giornata, regalando a tutti ricordi preziosi di questa prima emozionante tappa.

PERCHÉ QUESTO EVENTO

La Challans-Saronno non è solo una sfida sportiva: è soprattutto un simbolo di amicizia e collaborazione tra due comunità legate da anni di gemellaggio. Grazie all’impegno di figure come Mosè Banfi, cuore pulsante di questa avventura, e al sostegno delle amministrazioni locali, l’evento è cresciuto edizione dopo edizione, diventando un momento di incontro, scambio culturale e condivisione.

ilSaronno racconterà ogni giorno le tappe, le storie e le emozioni di questa straordinaria avventura: seguiteci per vivere insieme questo viaggio che unisce sport, amicizia e Europa. QUI TUTTE LE TAPPE

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09