SARONNO – In una mattinata grigia di lunedì sono stati i bambini delle classi quarte delle scuole primarie cittadine a portare colore e allegria in piazza Libertà con “Parti in quarta”, la giornata dedicata alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle forze operative del territorio.

Le sirene si sono sentite fin dal mattino nel centro cittadino, ma non per emergenze o inseguimenti: in piazza sono arrivati mezzi e operatori impegnati in un’iniziativa educativa organizzata dal comando della polizia locale con Barbara Milletich. Un vero e proprio villaggio della sicurezza dove i più piccoli, gli alunni delle classi quarte di tutti gli istituti scolastici, hanno potuto imparare le regole della strada attraverso attività pratiche e momenti di incontro con chi ogni giorno opera sul territorio.

Presenti i mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, una pattuglia dei carabinieri, i veicoli della polizia locale, un’ambulanza e il gazebo della protezione civile. Molto apprezzata anche l’area dedicata al percorso con quad e cartelli stradali, dove i bambini hanno potuto sperimentare in modo concreto alcune situazioni legate alla viabilità e alla sicurezza.

All’iniziativa hanno partecipato anche i Lions con i club Saronno del teatro e Host Solidalia e l’associazione nazionale carabinieri, la protezione civile e l’associazione polizia locale Apollos. Al termine della mattinata una focaccina per ogni piccolo partecipante da mangiare in compagnia con studenti e docenti.

L’obiettivo della giornata era quello di avvicinare i più giovani ai temi della sicurezza stradale e del rispetto delle regole, ma anche far conoscere da vicino il lavoro delle forze dell’ordine e dei volontari. Tra mezzi operativi, percorsi educativi e dimostrazioni pratiche, piazza Libertà si è trasformata per qualche ora in una grande aula a cielo aperto dedicata all’educazione civica e alla prevenzione.

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