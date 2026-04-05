SARONNO – Paletti divelti e cartelloni pubblicitari abbattuti nelle prime ore della mattina di Pasqua dopo un’auto finita fuori traiettoria alla rotonda tra via Marconi e via Garibaldi.
L’incidente è avvenuto intorno alle 4, quando una vettura, proveniente da via Milano e diretta verso via Caduti della Liberazione, ha affrontato la curva in modo troppo ampio. Il mezzo ha invaso i lati della carreggiata andando a urtare e abbattendo alcuni paletti e cartelloni presenti su entrambi i lati della strada, con danni evidenti all’arredo urbano.
Il rumore dell’impatto ha svegliato diversi residenti della zona. Alcuni si sono affacciati alle finestre e hanno visto l’auto allontanarsi subito dopo l’urto senza fermarsi, facendo perdere le proprie tracce.
Non si registrano persone ferite e non è stato necessario l’intervento dei mezzi di soccorso sanitario.
La mattina di Pasqua gli agenti della polizia locale del comando di piazza Repubblica, che hanno effettuato i rilievi e provveduto a delimitare l’area danneggiata per motivi di sicurezza.
Determinanti per le indagini le immagini della videosorveglianza, che hanno permesso di individuare il veicolo coinvolto, una Fiat Cinquecento. Sono in corso gli accertamenti per identificare il conducente: nei suoi confronti saranno richiesti i danni per le strutture pubbliche distrutte.
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Commenti
Con calma, eh! Adesso quando tornano da San Fratello si fanno un riposino per il lungo viaggio, poi la gita fuori porta di pasquetta, poi una riunione quando gli Assessori rientrano dalle ferie e ci faranno sapere che intenzioni hanno. Mica è successo all’Isotta
Sono passato a metà pomeriggio: sembra un bombardamento. Ma non si può lasciare una situazione del genere senza una transenna, una segnalazione di pericolo, una luce per la notte. Va messa in sicurezza come dicono i vigili. Possibile che il comune non abbia un servizio di pronto intervento? E se qualcuno si fa male, chi risponde? E speriamo che le telecamere abbiano ripreso il vandalo per fargli pagare tutto.
alcool test no???
la via interessata è via garibaldi
Solo? E se ci fosse stato un ferito? Galera e sanzione da paura.
speriamo che stavolta chi ha causato i danni paghi fino all’ultimo centesimo!
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