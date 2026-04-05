SARONNO – Paletti divelti e cartelloni pubblicitari abbattuti nelle prime ore della mattina di Pasqua dopo un’auto finita fuori traiettoria alla rotonda tra via Marconi e via Garibaldi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4, quando una vettura, proveniente da via Milano e diretta verso via Caduti della Liberazione, ha affrontato la curva in modo troppo ampio. Il mezzo ha invaso i lati della carreggiata andando a urtare e abbattendo alcuni paletti e cartelloni presenti su entrambi i lati della strada, con danni evidenti all’arredo urbano.

Il rumore dell’impatto ha svegliato diversi residenti della zona. Alcuni si sono affacciati alle finestre e hanno visto l’auto allontanarsi subito dopo l’urto senza fermarsi, facendo perdere le proprie tracce.

Non si registrano persone ferite e non è stato necessario l’intervento dei mezzi di soccorso sanitario.

La mattina di Pasqua gli agenti della polizia locale del comando di piazza Repubblica, che hanno effettuato i rilievi e provveduto a delimitare l’area danneggiata per motivi di sicurezza.

Determinanti per le indagini le immagini della videosorveglianza, che hanno permesso di individuare il veicolo coinvolto, una Fiat Cinquecento. Sono in corso gli accertamenti per identificare il conducente: nei suoi confronti saranno richiesti i danni per le strutture pubbliche distrutte.

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