SARONNO – Tra le proposte per la giornata di Pasquetta c’è anche una visita al presepe pasquale allestito nella chiesa di San Francesco. Un’occasione diversa dal solito per trascorrere qualche ora tra arte e spiritualità, in un percorso che continua ad attirare numerosi visitatori.

Il presepe nasce dalla passione del prevosto monsignor Giuseppe Marinoni, avviata negli anni in cui si trovava a Magenta e oggi portata anche a Saronno. Un progetto che affianca il tradizionale presepe natalizio a quello pasquale, dedicato ai momenti della Passione, morte e resurrezione di Gesù.

A colpire chi entra sono soprattutto i dettagli. L’allestimento è ricco di particolari curati con precisione: dai topolini con le loro tane ai piccoli pulcini, fino alla stella cometa e all’angelo trasparente inserito nel quadro con san Giuseppe. Non manca la borsa con i trenta denari di Giuda, così come il Golgota nella scena della crocifissione, tra gli elementi più suggestivi.

Ogni angolo invita a fermarsi e osservare, con scenografie realizzate in modo da rendere il percorso coinvolgente per grandi e piccoli. Anche per questo il presepe continua a registrare una presenza costante di visitatori.

Per Pasquetta, dunque, oltre alle classiche gite fuori porta, c’è anche la possibilità di riscoprire in città un’iniziativa che unisce tradizione, arte e fede.

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