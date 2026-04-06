SARONNO – Tavoli improvvisati, griglie accese e prati pieni di famiglie: è così che oggi, lunedì 6 aprile, il parco del Lura si è trasformato in una grande area all’aperto per il pranzo di Pasquetta.

Fin dalla mattina, gruppi di amici e nuclei familiari hanno raggiunto l’area verde attrezzati con borse frigo, teli e barbecue. Complice il bel tempo, con sole e temperature miti, molti hanno scelto di trascorrere la giornata immersi nella natura, tra passeggiate, giochi e momenti conviviali.

Le immagini mostrano i sentieri frequentati e le radure occupate da decine di gruppi, distribuiti tra zone d’ombra e spazi più aperti. In diversi punti si sono visti barbecue in funzione, con pranzo organizzato direttamente sul posto. Non sono mancati palloni, biciclette e bambini impegnati a giocare nei prati.

Nel corso della giornata la presenza è rimasta costante, con un continuo via vai lungo i percorsi ciclopedonali. Nessuna criticità segnalata: un clima sereno che ha accompagnato per tutta la giornata una delle tradizioni più sentite della primavera, il pranzo di Pasquetta all’aria aperta.

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