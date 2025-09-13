COGLIATE – Si è conclusa l’avventura a Bake Off Italia per Marco Fusaro, pasticcere amatoriale di Cogliate, che nelle scorse settimane aveva fatto emozionare il pubblico con la sua determinazione e il suo entusiasmo. Concorrente dello show condotto da Debora Lodigiani, Marco aveva portato sul piccolo schermo la sua storia personale fatta di passione e sacrifici, iniziata tra i fornelli di casa e cresciuta grazie alla voglia di sperimentare e migliorarsi ogni giorno.

Nella puntata andata in onda venerdì 12 settembre, la seconda di questa nuova edizione, Marco ha vissuto la sua serata più complicata. Dopo aver sfiorato il grembiule blu nella puntata d’esordio, è inciampato sulla prima prova: la torta mimosa non ha convinto i giudici né per l’aspetto né per il sapore. Nella prova tecnica con il Paris Brest ha incontrato ulteriori difficoltà e anche nella prova finale di creatività, il suo vagone di pasta frolla a tema natalizio, le critiche non sono mancate. In particolare la pasta frolla è stata giudicata poco riuscita e, nonostante le decorazioni, l’insieme non ha conquistato la giuria.

Rimasto tra i due peggiori della puntata, Marco è stato eliminato dal giudice Ernst Knam. Al termine della sfida, però, il cogliatese ha ribadito la sua volontà di continuare a coltivare la passione per la pasticceria, che lo ha portato fino al celebre tendone.

Con la sua partecipazione Marco Fusaro entra nella storia dei cogliatesi a Bake Off, dopo l’esperienza di Paolo Patrizi, che prese parte alla quinta edizione, e di Samuele, giovane protagonista di Junior Bake Off nel 2020.

