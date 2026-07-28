COGLIATE – Si è svolta sabato 25 luglio a Cogliate la tradizionale Pastasciutta antifascista organizzata dalle liste civiche delle Groane. L’iniziativa, promossa da Lazzate in Movimento, Progetto in Comune, Orizzonte Comune – Ceriano Laghetto e Insieme per Misinto, ha richiamato numerosi partecipanti nel cortile esterno del Circolo dell’Agnello, dove si è rinnovato un appuntamento dedicato alla memoria storica e ai valori dell’antifascismo.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la partecipazione registrata nel corso della serata, ringraziando tutte le persone presenti per aver condiviso il significato dell’iniziativa e i numerosi volontari delle liste civiche che hanno reso possibile la manifestazione.

La Pastasciutta antifascista richiama il gesto compiuto il 25 luglio 1943 dalla famiglia Cervi, che celebrò la caduta del regime fascista distribuendo gratuitamente pasta alla popolazione di Campegine, trasformando un momento di festa popolare in un simbolo di libertà e democrazia.

Ad accompagnare la cena è stato il concerto del gruppo The Relatives, mentre diverse associazioni del territorio hanno preso parte alla serata con i propri spazi informativi, contribuendo ad arricchire il programma dell’evento. Anche quest’anno l’iniziativa si è confermata un momento di partecipazione e condivisione per le comunità delle Groane.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09