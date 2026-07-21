TORINO – Continua la stagione dell’Asd Pattinaggio Caronno Pertusella con il Trofeo Skate Italia dedicat0 alla categoria R12 e la tappa dei campionati italiani corsa su strada dedicato alla categoria Ragazzi, entrambi svolti a Torino tra il 17 e il 19 luglio. La società sportiva caronnese ha partecipato alla manifestazione organizzata dal Pattinaggio San Mauro con ben quattro atleti, tra questi il giovanissimo talento Simone Campagna che, anche questa volta, non ha deluso le attese mettendo in mostre le sue grandi qualità.

Il classe 2014, infatti, ha conquistato una spettacolare e prestigiosa medaglia d’argento nella finale di pattinaggio su strada 300 metri sprint salendo sul secondo gradino più alto del podio per poi correre ad abbracciare la propria mamma e condividere l’emozione del bellissimo risultato.

Simone Campagna a Torino ha, inoltre, conquistato un ottimo piazzamento in settima posizione nella gara degli 80 metri e un ottavo posto nella finale 5000 metri. Risultati che, insieme alle soddisfazioni ottenute durante questa stagione in Germania a Geisingen, a Siena durante la 17° edizione dell’International Cup e a Senigallia alle Speed Track European Series, mettono sotto i riflettori le enormi qualità del giovane atleta iscritto all’Asd Pattinaggio Caronno Pertusella e che lo confermano tra i protagonisti del panorama nazionale di pattinaggio corsa nella sua categoria.

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