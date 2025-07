SARONNO – Roda Favela, lo spettacolo del gruppo Pé no Chão ha conquistato il teatro Giuditta Pasta lo scorso lunedì 23 giugno. Armando Iannone, fotografo saronnese, ha raccontato la serata con l’obiettivo della sua macchina fotografica.

Si tratta di uno spettacolo che da un paio d’anni gira tra Europa e Brasile e che quest’anno verrà rappresentato per tutti il mese di luglio nel prestigiosissimo festival internazionale del teatro di strada ad Avignone, in Francia. Un riconoscimento dell’elevatissimo livello di professionalità raggiunto dal gruppo in questi anni di incessante produzione artistica, sempre accompagnata dal regista francese Laurent Poncelet, presidente della “federazione internazionale del Teatro-Azione”.

Il tema? La vita nelle baraccopoli della loro città, come di tutto il mondo. Con il suo fascino e le sue enormi contraddizioni. Con la voglia di vita e la lotta per i diritti negati soprattutto ai più piccoli. Che poi è l’obiettivo del progetto educativo di Pé no Chão (letteralmente “piedi per terra”, in senso sia fisico che metaforico), che ha celebrato lo scorso anno i suoi 30 anni di esistenza, a seguito dell’iniziativa di quattro educatori brasiliani datata 1994.

I dodici interpreti di “Roda Favela”, tutti ragazzi e ragazze che il gruppo di educatori saronnesi ha conosciuto in strada, sono impegnati in questi giorni nella rappresentazione dello spettacolo in varie città italiane, da Vicenza a Reggio Emilia, da Schio a Castellanza, accompagnati in questa tournée da Jocimar Borges, educatore brasiliano che si annovera tra i fondatori di Pé no Chão: ci sarà anche lui, sul palco, a fine spettacolo, per l’ormai rituale chiacchierata con il pubblico del gruppo di attori.

(foto di Armando Iannone)