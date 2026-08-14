SARONNO – Doppio podio per i Giovanissimi del Pedale Saronnese nella gara su strada disputata domenica 2 agosto a San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo. Nonostante il periodo estivo e le vacanze, i giovani ciclisti rimasti in gara hanno difeso i colori della società saronnese con due importanti piazzamenti.
A conquistare il terzo posto assoluto nella categoria G1 è stato Samuele Volontè, protagonista di una prova che gli ha permesso di salire sul podio.
Terzo posto anche per Martina Balestrini nella categoria G6. La giovane atleta si è distinta in una batteria particolarmente affollata e combattuta, con ben 36 partecipanti al via, riuscendo a conquistare uno dei tre posti sul podio.
Per il Pedale Saronnese si tratta di un risultato che premia l’impegno dei giovani atleti, capaci di continuare a gareggiare e a mettersi alla prova anche nel pieno della stagione estiva. Una domenica positiva per la società, che ha visto due dei suoi rappresentanti ottenere un piazzamento di rilievo in una competizione fuori provincia.
La giornata di San Paolo d’Argon conferma così la crescita e la determinazione del vivaio del Pedale Saronnese, con i giovani ciclisti protagonisti anche nelle gare estive.
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