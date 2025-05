Nell’impatto è morta una donna, incastrata nel sedile accanto al conducente. L’autista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese. I piccoli passeggeri sono tutti in codice verde, e il personale del 118 sta valutando il trasporto precauzionale in ospedale.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, ambulanze di base e avanzate, l’elisoccorso, oltre a cinque squadre dei vigili del fuoco da Como, Lomazzo, Busto Arsizio e Monza Brianza. Attiva anche la polizia stradale di Novate. La galleria è stata chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e rilievo.

QUI IL PRIMO ARTICOLO

