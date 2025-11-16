PEDEMONTANA – Il ragazzo di 20 anni trovato incosciente nella Polo bianca è il ferito più grave del tamponamento che all’alba ha coinvolto dieci giovani sulla rampa della Pedemontana. L’impatto, avvenuto intorno alle 5 nel tratto tra Bregnano e Lazzate in direzione della Strada Statale 35, ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi e la chiusura del raccordo per circa tre ore.

Secondo le prime ricostruzioni, la dinamica sarebbe partita da un lieve urto tra una Fiat Punto blu e una Dodge nera. Subito dopo si è fermata una Toyota bianca. Pochi istanti più tardi una Polo bianca, con due giovani a bordo, è sopraggiunta senza riuscire a frenare.

A bordo della Polo sedeva come passeggero il ventenne di Seregno, trovato privo di sensi. Il personale Areu lo ha intubato sul posto e trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Tra i feriti ci sono anche diversi minorenni: nel report compaiono un 16enne e una 17enne. Un altro giovane ha riportato la frattura di un braccio, mentre gli altri – di età compresa tra 18 e 26 anni e residenti tra Seregno, Cermenate, Meda e Fino Mornasco – hanno riportato contusioni e traumi classificati in codice giallo e verde con destinazioni negli ospedali di Desio, Garbagnate Milanese, Como Sant’Anna e Saronno.

Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco di Monza e Brianza con autopompa e carro fiamma, diverse ambulanze, un’auto medica, la polizia stradale e la Cri Pedemontana. I pompieri hanno confermato che nessuno è rimasto incastrato negli abitacoli.

