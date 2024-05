SARONNO – LIMBIATE – SOLARO Si è concluso alle 8 con la messa nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli il tradizionale pellegrinaggio tra Limbiate e Saronno.

Stanotte, sabato 25 maggio, alle 3,30 i fedeli si sono ritrovati alla Grotta di Loudes per un momento di preghiera e poi sono partiti alla volta di Saronno. Una lunga camminata nella notta con torce ma fortunatamente per i pellegrini senza pioggia. Erano tutti attrezzati con impermeabili e ombrelli ma il tempo è stato clemente. Tante le riflessioni e le preghiere proposte nel corso del pellegrinaggio aperto dal crocifisso e scortato dalla polizia locale di Limbiate con Protezione civile e due ambulanze.

Apprezzata soprattutto per il freddo la tappa nel cortile della Cascina Emanuela dove i residenti hanno offerto bevande calde e biscotti ai pellegrini. Quindi l’arrivo a Saronno tra gli studenti che stavano andando a scuola. I fedeli, poco meno di 200, hanno avuto l’opportunità di godersi qualche minuto in Santuario prima dell’inizio della messa celebrata anche da don Massimiliano Bianchi. Tanti i pellegrini che prima di lasciare il Santuario e fare ritorno a Limbiate in autobus hanno voluto dedicare una preghiera e accendere una candela alla reliquia di Carlo Acutis.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti