GORLA MINORE – Notte di lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti alle 3.30 in via Ambrogio Colombo per una perdita di Gpl da un serbatoio fuori terra.

Sul posto sono arrivate due autopompe e una squadra Nbcr (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) per gestire l’emergenza. Gli operatori hanno individuato la fuoriuscita e sono riusciti a ridurre la perdita, garantendo la messa in sicurezza dell’area.

L’intervento si è concluso con l’affidamento della zona alla ditta specializzata incaricata della manutenzione dell’impianto. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non si sono registrati danni a edifici circostanti.

Le operazioni di contenimento e messa in sicurezza hanno richiesto particolare attenzione per la natura del materiale disperso, con i vigili del fuoco impegnati a scongiurare rischi per i residenti e l’ambiente. Le verifiche proseguiranno fino al completo ripristino delle condizioni di normalità.

