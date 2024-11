GERMIGNAGA – Perdono il controllo dell’auto e finiscono nel fiume: è la disavventura capitata stanotte a 3 ventenni. Alle 2:30 di oggi, sabato 16 novembre, la loro auto è uscita di strada sulla SS 394, finendo nel fiume adiacente. L’incidente ha coinvolto tre persone a bordo del veicolo, che fortunatamente sono riuscite a mettersi in salvo autonomamente, riportando soltanto ferite lievi. Intorno alle 3,30 sono state portate all’ospedale di Luino in codice verde.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Luino, che hanno operato con l’ausilio di un’autogru per recuperare la vettura dal corso d’acqua. L’intervento si è concluso senza complicazioni. Le cause della perdita di controllo del veicolo sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

