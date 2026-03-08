CARONNO PERTUSELLA – Un sentiero ricoperto da un tappeto rosa di petali e filari di alberi in piena fioritura. È l’immagine delicata della primavera che arriva, quella che sabato 7 marzo ha conquistato molti utenti sui social grazie alle fotografie scattate al parco Santa Margherita e condivise nel gruppo Facebook Sei di Caronno Pertusella se da Rosalba Bellamace.

Gli scatti mostrano il vialetto del parco completamente punteggiato dai petali caduti dagli alberi ornamentali in fiore, che creano un suggestivo effetto cromatico tra il rosa intenso delle chiome e quello più tenue sul terreno. Le immagini, realizzate al tramonto, restituiscono un’atmosfera particolarmente tranquilla e quasi sospesa, che ha colpito molti utenti del gruppo.

In poche ore il post ha raccolto numerosi apprezzamenti e commenti. In tanti hanno ringraziato per aver condiviso uno scorcio così suggestivo del parco, mentre altri hanno chiesto indicazioni precise per poter raggiungere il luogo e vedere di persona il viale ricoperto di petali.

Tra i commenti non sono mancati anche dettagli curiosi: alcuni utenti hanno raccontato di aver notato, proprio nella stessa zona del parco, anche la presenza di un piccolo pappagallino, una presenza insolita che ha aggiunto un ulteriore elemento di sorpresa alla scena primaverile.

Il parco Santa Margherita, già molto frequentato per passeggiate e momenti di relax, in questi giorni si trasforma così in uno scenario particolarmente suggestivo, dove la fioritura degli alberi regala colori e atmosfere che molti cittadini hanno voluto condividere e apprezzare online.

