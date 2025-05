SARONNO – Un pomeriggio di partecipazione e sostegno in piazza San Francesco per la candidatura a sindaca di Ilaria Pagani, esponente del centrosinistra. L’evento si è aperto con l’intervento del senatore Alessandro Alfieri, che ha sottolineato l’importanza della presenza del presidente del Partito democratico Stefano Bonaccini per una sfida definita “non semplice”. Bonaccini ha ribadito il valore di un’amministrazione vicina ai cittadini e criticato l’idea di un sindaco “part time”, lanciando un messaggio di fiducia: “Spero di tornare a Saronno e chiamarti sindaca”. Al centro del programma illustrato da Pagani ci sono sicurezza, trasporti, riqualificazione delle aree dismesse e sanità locale, con un duro attacco alla gestione regionale attuale. L’iniziativa si è conclusa in un clima festoso, tra applausi, bandiere italiane ed europee, strette di mano e selfie con la candidata. Numerosa la partecipazione dei cittadini, che hanno voluto ascoltare e sostenere la proposta politica del centrosinistra.

