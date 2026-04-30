MISINTO – Il cuore amministrativo di Misinto ha aperto le sue porte a un gruppo di visitatori d’eccezione per svelare i segreti e il funzionamento della macchina comunale. Gli alunni delle classi quarte della scuola primaria locale sono stati i protagonisti del progetto didattico denominato “Un giorno in comune“, un’iniziativa pensata per avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni e spiegare in modo semplice ma concreto i compiti di chi amministra il paese.

La giornata è iniziata con un momento di accoglienza curato direttamente dalle massime autorità cittadine, il sindaco Matteo Piuri e la vice Monica Caspani. Attraverso il supporto di filmati esplicativi e narrazioni dirette, i giovanissimi studenti hanno potuto comprendere la suddivisione dei ruoli tra giunta, assessori e consiglio comunale, addentrandosi nelle dinamiche che regolano la vita pubblica. La curiosità dei bambini è stata il filo conduttore dell’incontro, manifestandosi in un fitto scambio di domande rivolte agli amministratori sulla natura del loro lavoro quotidiano.

Il percorso conoscitivo è proseguito con una visita guidata tra i vari uffici dell’ente. Particolare entusiasmo ha suscitato la tappa allo sportello dell’anagrafe, dove ogni alunno ha ricevuto un documento simbolico riportante il proprio orario esatto di nascita, un dettaglio tecnico che ha trasformato un dato burocratico in una piacevole sorpresa personale. L’itinerario si è poi concluso nel luogo più emblematico del municipio: l’ufficio del primo cittadino. Qui, i bambini hanno avuto l’opportunità di sedersi sulla poltrona ufficiale per una fotografia ricordo, sperimentando per un attimo l’emozione di guidare la propria comunità.

A suggello di questa esperienza formativa, i piccoli cittadini hanno apposto la propria firma su un grande cartellone celebrativo. Questo elaborato, che raccoglie i nomi di tutti i partecipanti, verrà conservato tra i documenti del comune come testimonianza storica del passaggio delle scolaresche, lasciando un segno tangibile di una giornata dedicata alla scoperta del senso civico e delle radici istituzionali del territorio.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09