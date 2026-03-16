SARONNO – Cartone, colori e tanta fantasia. Così i corridoi della scuola primaria Damiano Chiesa si sono trasformati in un laboratorio creativo dove gli alunni hanno presentato i giochi inventati durante il percorso avviato nelle settimane precedenti con la giornata Steam. La presentazione finale si è svolta martedì 11 marzo ed è stata vissuta come una vera festa per la scuola.

Per circa un mese le classi hanno lavorato alla progettazione di giochi realizzati con materiali di recupero. L’obiettivo era stimolare creatività, collaborazione e capacità di progettazione, trasformando oggetti semplici in nuove sfide di gioco.

A valutare i progetti è stata una giuria composta dal dirigente scolastico Gabriele Musarò, da Simona Antignani, dalla vicaria della scuola primaria Monica Rigamonti e dalla rappresentante dell’associazione genitori Rossana Ippolito. I giudici hanno ascoltato le presentazioni dei gruppi di alunni che hanno illustrato il funzionamento dei giochi, spiegando come sono nati, quali materiali sono stati scelti e quali regole sono state ideate.

La scelta dei vincitori non è stata semplice, vista la varietà e la qualità dei lavori presentati. Per i gruppi misti di prima e quinta elementare hanno conquistato il primo posto “Avventura nei mondi” e una versione rivisitata del “Gioco dell’oca”. Per i gruppi misti di seconda, terza e quarta elementare si sono distinti “Il Cartometro” e “Il Mimory”.

Un riconoscimento speciale è stato assegnato anche ad alcuni alunni che si sono fatti notare per la capacità di presentare e raccontare il proprio progetto davanti alla giuria e ai compagni.

La cerimonia si è conclusa con applausi, medaglie per i gruppi premiati e caramelle per tutti i partecipanti. Una giornata che ha unito gioco, creatività e lavoro di squadra, lasciando tra gli alunni l’entusiasmo per un’esperienza condivisa nata dalle loro idee.

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