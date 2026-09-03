SARONNO – C’era anche una saronnese tra i passeggeri rimasti bloccati questa mattina, giovedì 3 settembre, nel Passante ferroviario di Milano. La pendolare ha raccontato in tempo reale a ilSaronno i momenti di preoccupazione vissuti a bordo del convoglio, rimasto senza alimentazione nei pressi della stazione di Milano Lancetti.

“Siamo bloccati nel Passante ferroviario. Stanno facendo dei lavori ed è esploso qualcosa sul vetro del macchinista. Non c’è elettricità. Tra un vagone e l’altro non si aprono le porte e non riusciamo a scendere”, ha raccontato la saronnese mentre era ancora sul treno.

Una prima testimonianza che trova riscontro nella ricostruzione successiva dell’accaduto. Intorno alle 8,50 il convoglio è infatti rimasto bloccato nel tunnel in corrispondenza di via dell’Aprica. Secondo Rfi, la circolazione è stata sospesa per un inconveniente tecnico alla linea causato da una ditta esterna. Le prime ricostruzioni parlano della caduta di materiale durante lavori in superficie: alcuni sassi avrebbero raggiunto la sede ferroviaria e colpito anche dei finestrini. Il treno è rimasto senza alimentazione.

A bordo c’erano circa 400 passeggeri. Sono intervenuti vigili del fuoco, Polfer e personale sanitario. Non risultano feriti. I viaggiatori sono stati fatti evacuare e accompagnati verso la stazione di Bovisa.

Anche per la pendolare saronnese il viaggio è proseguito a piedi. “Stiamo andando a Maciachini a piedi per prendere la metropolitana” ha spiegato successivamente a ilSaronno.

Pesanti le conseguenze sulla circolazione ferroviaria. Il blocco interessa anche la S1 Saronno-Milano Passante-Lodi. Rfi ha annunciato ritardi, variazioni e cancellazioni sulle linee S1, S2, S5, S12 e S13.

L’episodio arriva appena un giorno dopo i problemi registrati nello stesso tratto. Mercoledì 2 settembre la circolazione tra Milano Bovisa e Milano Lancetti era stata rallentata e successivamente sospesa per un inconveniente alla linea elettrica. Rfi aveva comunicato il ritorno alla normalità dalle 17.

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