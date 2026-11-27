SARONNO – Incetta di riconoscimenti per il Saronno Softball e Baseball Asd durante la cerimonia di premiazione delle eccellenze lombarde del baseball e del softball, che si è tenuta lo scorso martedì pomeriggio nel Palazzo di Città della Regione Lombardia a Milano. A consegnare le onorificenze alla società, distinta nella stagione agonistica appena conclusa, Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, e il consigliere regionale Marco Bestetti.

Presenti anche il vicepresidente Fibs Italia Pierluigi Bissa, i consiglieri Fibs Cr Lombardia Christian Silvia e Giorgia Brambilla, quest’ultima speaker della cerimonia e premiata per l’incarico di Team Executive dell’Italia Under 15 di Softball. Sono state premiate: La formazione della Mkf Saronno per la vittoria della Coppa delle Coppe di Softball 2026 disputata fra Caronno e Bollate;

Le atlete: Alessandra Rotondo, per la partecipazione al Torneo di Qualificazione al Mondiale di softball con la Nazionale Italiana d’élite; anita bartoli, per la vittoria dell’Europeo con la Nazionale Italiana Under 22 di Softball; Flavia Lavinia Stoppani, per la vittoria del Softball Youth Trophy con la Nazionale Italiana Under 13 di Softball.

Premiato anche il team degli Cisv Hurricane Saronno Saronno per il successo nella Coppa Italia 2026 di baseball per ciechi, in presenza di Gianni Campi. Hanno accompagnato l’intera delegazione saronnese Mauro Lattuada, assessore allo Sport della Città di Comune di Saronno, il consigliere Riccardo Franzosini ed il dirigente Lorenzo Stoppani del Saronno Softball e Baseball Asd.

(foto di Lorenzo Stoppani)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09