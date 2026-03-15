VARESE – Dalle 20 di ieri, sabato 14 marzo, alle 6 di oggi i vigili del fuoco hanno effettuato 38 interventi in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito la Provincia. Maggiormente colpite da una forte nevicata le zone della Valganna, Brinzio e Castello Cabiaglio.

Si segnalano principalmente numerosi interventi per rimuovere piante cadute su strade, frane, autovetture in panne o colpite da piante, incidenti stradali e allagamenti di alcuni edifici. Al lavoro per tutta la notte diverse squadre di vigili del fuoco giunti in supporto anche dalle province limitrofe di Milano, Monza-Brianza e Lecco.

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(foto: alcune immagini della forte nevicata che si è verificata durante la notte nell’alto varesotto)

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