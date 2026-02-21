SARONNO – Dalle principesse Disney ai personaggi dei cartoni, passando per pirati, maghi e coppie senza tempo: sono tante e tutte originali le mascherine protagoniste della fotogallery dedicata ai costumi più belli del Carnevale cittadino.

Tra i gruppi più fotografati spiccano Lilo e Stitch, allegri pirati e la coppia Aladdin e Jasmine con il fedele Abu. Non sono mancati i cattivi più amati, come Crudelia De Mon accompagnata dal suo dalmata, insieme a un piccolo esercito di giovani Harry Potter con mantelli e bacchette.

Grande successo anche per le coppie classiche, come Peter Pan e Wendy, e per i travestimenti a tema guardie e ladri, realizzati con fantasia e attenzione ai dettagli.

Molti costumi hanno colpito per la loro originalità: creazioni autoprodotte, curate con materiali semplici ma tanta creatività, veri esempi di spirito carnevalesco.

Una raccolta di volti sorridenti e colori che racconta la voglia di festa e la partecipazione di famiglie, bambini e gruppi che hanno animato il centro con entusiasmo e allegria.

