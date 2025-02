SARONNO – Tutto esaurito alla sala Bovindo di Villa Gianetti anche per il secondo incontro de “Le domeniche di Giorni diVersi” che hanno ripreso la bella tradizione di “Parole la mattina”, gli incontri poetici che per lungo tempo hanno allietato le mattinate domenicali dei saronnesi.

Dopo Stefano Dal Bianco, vincitore del premio Strega Poesia 2024, intervenuto a gennaio, domenica 23 febbraio, i saronnesi hanno incontrato il milanese Maurizio Cucchi, certamente uno dei più importanti poeti italiani viventi, oltre che critico letterario, traduttore e pubblicista.

Il poeta, dialogando con Silvia Rezzonico, ha presentato la sua opera più recente, La scatola onirica, la sua ultima raccolta di poesie uscita a settembre 2024 dallo Specchio Mondadori.

Maurizio Cucchi ha spiegato con parole chiare il suo rapporto con la scrittura poetica, alternandole con la lettura dei testi che hanno emozionato il pubblico presente. Si è soffermato sull’importanza della parola, raccontando un divertente aneddoto di quando, giovane giornalista sportivo, aveva scritto in un articolo sulla morte dei un personaggio dello sport: “e domani si disputeranno i funerali”.

Al termine del dialogo, molti sono intervenuti dal pubblico ponendo domande al poeta e facendo osservazioni sulla scrittura poetica.

Le domeniche di Giorni diVersi sono il prologo al Festival di Poesia Giorni diVersi Città di Saronno, giunto alla sua quarta edizione, che inizierà domenica 16 marzo per concludersi domenica 23 marzo. Saranno otto giorni di incontri con gli autori, reading, performance, danza e teatro che animeranno diversi luoghi della nostra città con un programma ricco e variegato per chi ama la cultura e la poesia, e per chi vuole avvicinarsi a questa meravigliosa forma di espressione.

(foto di Armando Iannone)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti