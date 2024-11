SARONNO – Una giornata dedicata alla formazione su una tematica tanto delicata quanto poco dibattuta: le autovetture abbandonate come problema dal punto di vista paesaggistico e urbanistico. L’evento, organizzato dall’associazione Apollos, già attiva in città soprattutto per il suo impegno nella formazione nelle scuole, e dall’associazione Polizia locale di Saronno, è stato dedicato agli addetti ai lavori, così che potessero imparare, dai relatori della polizia locale di Milano, Marco Galimberti e Massimo Mola, le modalità su come fare fronte al fenomeno dell’abbandono dei veicoli, in continuo aumento. Si è tenuto lo scorso lunedì 28 ottobre ed è stata l’occasione per fare il punto della situazione in città dove sono una ventina le auto rimosse ogni anno. Nel solo mese d’ottobre, in città, in sono state eliminate 2. E c’è da considerare che per il proprietario al termine dell’iter è prevista una segnalazione di oltre 1600 euro

Il presidente del sodalizio, Filadelfo Crivillaro, e il comandante della polizia locale di Saronno, Claudio Borsani, hanno ringraziato per la realizzazione di questa giornata, sottolineando l’importanza di giornate di formazione simili. Non è mancato anche l’intervento del sindaco, Augusto Airoldi, che ha sottolineato come il problema delle auto abbandonate sia di particolare peso per le casse del comune, coinvolgendo esso un importante iter burocratico, nonché i costi per la rimozione del veicolo. Presenti una cinquantina di rappresentanti del comandi di polizia locale dei comandi di comuni delle province di Milano, Varese, Como e Monza e Brianza.

Per le foto si ringrazia Armando Iannone

