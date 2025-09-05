CERIANO LAGHETTO – SARONNO – Non è passata inosservata tra gli automobilisti, ieri giovedì 5 settembre, la presenza dei mezzi della polizia locale di Ceriano Laghetto all’ingresso e all’uscita da Saronno, lungo il territorio di confine con il Comune limitrofo. Si è trattato di uno dei posti di controllo previsti dal progetto “Parchi e stazioni sicure” che coinvolge il Parco delle Groane e diversi Comuni delle province di Milano, Monza e Brianza, Como e Varese.

Il piano, sostenuto da Regione Lombardia con uno stanziamento di 45 mila euro, prevede attività straordinarie delle polizie locali nel periodo luglio-dicembre 2025. L’obiettivo è duplice: aumentare la sicurezza nelle aree sensibili, come parchi e zone vicine alle stazioni ferroviarie, e contrastare spaccio, microcriminalità e comportamenti pericolosi alla guida.

Il coordinamento delle operazioni è affidato al Comune di Limbiate, capofila del progetto che vede coinvolti 17 enti locali, tra cui Caronno Pertusella, Solaro, Cogliate, Lazzate, Garbagnate, Cesano Maderno e lo stesso Comune di Ceriano Laghetto.

Per dare un’idea dell’impatto dell’iniziativa Regione ha fornito i dati della passata edizione con oltre 1.700 veicoli controllati, più di 300 verbali, 19 patenti ritirate e decine di conducenti sottoposti ad alcol e drug test, con accertamenti positivi in diversi casi.

I posti di controllo, come quello avvistato dagli automobilisti nella giornata di ieri, continueranno a ripetersi fino a dicembre e interesseranno le principali vie d’accesso ai centri abitati e le aree verdi più esposte.

