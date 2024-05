SARONNO – Grande mobilitazione a Saronno per l’incidente di cui è stato vittima un uomo caduto per diversi metri nel piano interrato del parcheggio di via Pola.

Difficile al momento chiarire la dinamica dell’accaduto anche perchè i soccorsi, il personale della Croce Rossa di Saronno, dell’automedica non riesce a raggiungere l’uomo. Per tirare fuori l’uomo si sono mobilitati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino con le scale e le attrezzature speleoalpino e fluviali. Sul posto anche l’autoinfermieristica.

La polizia locale ha provveduto a bloccare la gara podistica in programma per permettere ai mezzi di soccorsi di intervenire ed operare. La gara è ripartita con mezz’ora di ritardo e un percorso alternativo.

