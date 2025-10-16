SARONNO – Si è tenuta lo scorso sabato 11 ottobre la premiazione del Memorial Corrado Giachino, il concorso di poesia volto a promuovere la poesia proprio come salvezza e ora giunto alla sua undicesima edizione.

Nella cornice della Sala del Bovindo di Villa Gianetti, sono stati premiate tre diverse categorie. Nella sezione A (prosa) il primo premio è andato a Dedicata a nonna Maria di Gloria Bernasconi, seguito al secondo posto da Una valigia blu di Paola Meroni. Il terzo gradino del podio è stato occupato da La nostra famiglia di Giulio Locatelli, mentre Orti e ricordi di Liliana Bassanetti e Col rosso sorriso dei gerani di Giulia Andrea Pansera si sono aggiudicati rispettivamente il quarto e il quinto posto.

Per la sezione B (racconti brevi), la giuria ha premiato La vita segreta del mio cane di Agnese Simonetto con il primo posto. Il racconto Ghafira di Emiro Fresc ha ottenuto il secondo posto, seguito da Il brodo della minestrina di Wilma Avanzato in terza posizione. A chiudere la cinquina sono stati Vendesi di Stefano Borghi e La famiglia di Rosello di Maria Francesca Giovelli, al quarto e quinto posto.

Infine, la sezione C (poesia) ha visto trionfare Crollano i templi eretti all’innocenza di Vittorio Di Ruocco. Il secondo premio è stato assegnato a Lacustre il pianto dei salici di Giulia Andrea Pansera, e il terzo a I bambini hanno paura di Stefano Borghi. Completano la lista dei premiati in questa sezione Settembre di Roberto Gamba e Sacra è questa attesa di Rossella Beretta, classificatisi al quarto e quinto posto.

Alessandro Giachino, padre di Corrado, presente alla premiazione, ha tenuto a ringraziare la giuria composta da Giovanna D’Urso, Emilia Banfi, Stefania Giachino, Maria Maddalena Monti, Giacomo Ranco, Marisa Colmegna, e tutti i partecipanti e i presenti in sala, con il rammarico di non poter ringraziare di persona l’amministrazione comunale perché non era presente nessun rappresentante della stessa.

